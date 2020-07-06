Sivasspor’da 9. test sonuçları negatif çıktı
Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 9. kez corona virüsü testi uygulandı. Kulüpten yapılan açıklamada tüm testlerin negatif çıktığı duyuruldu.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 9. Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
- 06.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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