Rıza Çalımbay’dan tepki! "2 günde bir maç verilmez"
Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla yarışta büyük yara alan Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada fikstürden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Çalımbay açıklamasında“Dinlenmeden en çok maç yapan biziz" serzenişinde bulundu.
Bir hafta içinde iki gün arayla üç maç oynamalarından dolayı fikstür programına tepki gösteren DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar? Anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak dün deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Çalımbay, aşırı sıcak ve eksiklere rağmen güzel bir karşılaşma olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini söyledi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra büyük avantaj yakaladıklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Maalesef bunu değerlendiremedik. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Genel olarak takımımdan memnundum. Kalan 4 maç var. Her şey bizim elimizde. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyorsak kalan maçları kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"DİNLENMEDEN EN ÇOK MAÇ YAPAN BİZİZ"
Rıza Çalımbay, bir haftada ikisi İstanbul deplasmanı olmak üzere üç maçı peş peşe oynamak zorunda bırakılmalarına tepki göstererek, "Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar? Anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez. Bu hatadan döneceklerine inanıyorum. Fenerbahçe maçını pazar ya da pazartesi gününe alırlarsa arkadaşlarımız biraz daha dinlenir. Yeni geldik İstanbul'dan. 2 gün sonra maç yapacağız. Bu maçtan 2 gün sonra da İstanbul'da yine maç yapacağız. Bir baksınlar; dinlenmeden en çok maç yapan biziz. Onun için biraz anlayışlı davranırlarsa seviniriz. Bu süreçte arkadaşlarımız çok fazla sakatlık yaşadı. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimize güveniyoruz. Sakat arkadaşlarımız da geldiği zaman kalan maçlarımızı çok iyi şekilde bitireceğiz. Kayserispor maçı bizim için büyük ders oldu. Bunu telafi etmek için de önümüzdeki Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Aynı zorlukta olacak. Bunun farkındayız. Hiç oyundan kopmadan kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.
- 06.07.2020
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Rıza Çalımbay’dan tepki! "2 günde bir maç verilmez" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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