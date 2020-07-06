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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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yine takıldı

Sivasspor yine takıldı

’ın öğrencileri, 62’de 10 kişi kalan ’yı aşamadı. Kone’nin 77’deki golü VAR’a takıldı. Sivas temsilcisi, şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı.

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta , geçen hafta yenilgisinin ardından deplasmanında da istediğini alamadı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede, 7 maçtır bileği bükülmeyen rakibini 62'de 10 kişi kalmasına rağmen yenemeyen kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk umutlarını giderek azaltıyor. Rakibinin 10 kişi kalmasından sonra lacivertbeyazlı kaleyi abluka altına alan Yiğidolar, 77'de Kone'yle fileleri havalandırdı ancak ağlara giden top VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla geçerlilik kazanmadı.

HEDEFİMİZ İLK 10
Kasımpaşa hocası , Sivas karşısında iyi mücadele ettiklerini vurguladı. Çapa, "Gol yememek güzel olan taraftı. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim için güzel bir süreç olmuş olacak" dedi.

Fuat Çapa'yla adeta şaha kalkan lacivert-beyazlılar, şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'a da geçit vermeyerek, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

SON PASLARI VEREMEDİK
Sivas Teknik Direktörü , "Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Son pasları değerlendiremedik" diye konuştu.

  1. 6.7.2020
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