Sivasspor yine takıldı

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, geçen hafta Kayseri yenilgisinin ardından Kasımpaşa deplasmanında da istediğini alamadı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede, 7 maçtır bileği bükülmeyen rakibini 62'de 10 kişi kalmasına rağmen yenemeyen kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk umutlarını giderek azaltıyor. Rakibinin 10 kişi kalmasından sonra lacivertbeyazlı kaleyi abluka altına alan Yiğidolar, 77'de Kone'yle fileleri havalandırdı ancak ağlara giden top VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla geçerlilik kazanmadı.



HEDEFİMİZ İLK 10

Kasımpaşa hocası Fuat Çapa, Sivas karşısında iyi mücadele ettiklerini vurguladı. Çapa, "Gol yememek güzel olan taraftı. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim için güzel bir süreç olmuş olacak" dedi.



Fuat Çapa'yla adeta şaha kalkan lacivert-beyazlılar, şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'a da geçit vermeyerek, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.



SON PASLARI VEREMEDİK

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Son pasları değerlendiremedik" diye konuştu.