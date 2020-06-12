Sivasspor’da Denizlispor mesaisi sürüyor
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.
15 Haziran Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları bulunan Fernando Andrade fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan ise tempolu yürüyüş gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla pazartesi günü saat 21.00'de sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
- 12.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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