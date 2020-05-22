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22 Mayıs 2020, Cuma
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‘Oyuncularda çekince var’

‘Oyuncularda çekince var’

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcuların corona virüsten tedirginliğine dikkat çekerek; " arkadaşlarımızın yüzde 90'ı korkuyor. Şu anda hiçbir çalışma yapmıyoruz. Düşündüğümüz tek şey maçları atlatmak" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcuların koronavirüsten tedirginliğine dikkat çekerek; " arkadaşlarımızın yüzde 90'ı korkuyor. Şu anda hiçbir çalışma yapmıyoruz. Düşündüğümüz tek şey maçları atlatmak" dedi. Çalımbay, fiziksel hazırlıktan ziyade lige psikolojik olarak hazırlanmanın zor olduğunu da vurgu yaptı.
  1. 22.5.2020
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