Önceliğim Sivas

Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve transferde adı büyük takımlarla anılan Erdoğan Yeşilyurt, sözleşmesinin biteceğini hatırlatıp kırmız- beyazlı yönetime mesaj gönderdi. 26 yaşındaki genç futbolcu, "Menajerimi arayanlar varmış ama ben çok da ilgilenmiyorum. Çünkü bu virüsten dolayı takımlar önünü göremiyor. Sivasspor'da 2. senem, ailemle burada düzenimizi kurduk. Burada çok mutluyuz. Futbolcu için en önemli şey ailesi ile kaldığı şehirde huzur bulmak. Biz de burada huzurluyuz. İlk tercihim Sivasspor ama şu ana kadar ben hiç kimse ile görüşmedim" dedi.

HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ

Kulübün kendilerine verdiği idman programını uyguladıklarını belirten Erdoğan Yeşilyurt, sahaların açık tutulduğunu ve bireysel olarak sahalarda koştuklarını kaydetti. Liglerin tekrar başlama ihtimalinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Yeşilyurt, "Ligler tekrar başladığı zaman daha hırslı ve motivasyonumuz yüksek çıkarız. Sonuçta 8 maç kaldı. Liglerin oynanacağını duydum. Buna hepimiz çok sevindik. Çıkıp kalan 8 maçımızı da en iyi şekilde oynayıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

BU KADAR UZUN ARAYA ALIŞIK DEĞİLİM

Corona virüsü sürecinde futbolu çok özlediğini vurgulayan Erdoğan Yeşilyurt, "Bu kadar uzun aralara alışık değilim. Bizim hayatımız idman yapmak, futbol oynamak ama bu virüsten dolayı sadece futbol durmadı, tüm dünya durdu. Çok zor bir dönem geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca ligler başladığı zaman aynı performansı göstereceğini ve formunu kaybetmemek için de sürekli olarak çalıştığını aktardı.

EVDE KAL MESAJI

Erdoğan Yeşilyurt, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini, bu dönemde vaktinin çoğunu ailesi ile evinde geçirdiğini belirtti. Yeşilyurt, uyarılara ve kurallara uyarak evden çıkmamaya özen gösterdiklerinin altını çizerken, herkese "evde kal" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.