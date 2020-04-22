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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Sivassporlu bireysel çalışıyor

Sivassporlu Paul Papp bireysel çalışıyor

ekiplerinden Demir Grup 'un başarılı futbolcusu , corona virüsü nedeniyle lige verilen arada evinin bahçesinde ve oyun parkında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Corona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında 'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor. Bu kapsamda Sivasspor'un 30 yaşındaki defans futbolcusu , teknik heyet tarafından kendilerine verilen bireysel idman programını uyguluyor. Sosyal medya hesabından koşu ve egzersiz hareketleri yaparken paylaşımda bulunan Papp, her gün evinin bahçesinde ve oyun parkında tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

Papp, bu sezon Sivasspor formasıyla 9 resmi müsabakada görev aldı. 1 kez asist yapan ve 2 kez de sarı kart gören Papp, 531 dakika sahada kaldı.

  1. 22.04.2020
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