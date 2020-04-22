Sivassporlu Paul Papp bireysel çalışıyor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Paul Papp, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada evinin bahçesinde ve oyun parkında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Corona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında Sivasspor'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor. Bu kapsamda Sivasspor'un 30 yaşındaki defans futbolcusu Paul Papp, teknik heyet tarafından kendilerine verilen bireysel idman programını uyguluyor. Sosyal medya hesabından koşu ve egzersiz hareketleri yaparken paylaşımda bulunan Papp, her gün evinin bahçesinde ve oyun parkında tek başına çalışmalarını sürdürüyor.
Papp, bu sezon Sivasspor formasıyla 9 resmi müsabakada görev aldı. 1 kez asist yapan ve 2 kez de sarı kart gören Papp, 531 dakika sahada kaldı.
- 22.04.2020
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