Çok özledim

Sivas'ın yıldızı Mert Hakan Yandaş koronavirüs nedeniyle moral ve motivasyonunun olumsuz etkilendiğini söyledi. Futbol oynamayı özlediğini ve yaklaşık 1 aydır evde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Mert Hakan, "Hayatımda hırs, adrenalin eksik olduğu zaman kendimi yarım hissediyorum. Bunun için de futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak geçiyor içimden. Ben 9 yaşında futbola başladım. 25 yaşıma kadar topun peşine koştum, hayata tutundum. Kendimi boşlukta hissediyorum" dedi.

SEYİRCİSİZ KEYFİ YOK

Taraftarı da özlediğini söyleyen Mert Hakan, "Bence kötü bir süreç araya girdi. Bütün mutluluk, istek, hırs her şey elimizden gitti. Keşke böyle bir şeye Türkiye'de ve dünyada şahit olmasaydık. Elbet ligler başlayacak ama bu yüzde 90 seyircisiz olacak. Seyirci olmadan da futbolun hiçbir keyfi yok. Bunu anladık. Herkes bu sürecin bir an önce bitmesini istiyor. Bu süreçte iyi adapte olan şanslı olacak ama şu anda her şey yarım kalmış gibi gözüküyor" diye konuştu.