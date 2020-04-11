Yasin Öztekin yeni imajını paylaştı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor Yasin Öztekin yeni imajını paylaştı!

yeni imajını paylaştı!

Yasin Öztekin yeni imajını paylaştı!

ekiplerinden Demir Grup ’un deneyimli futbolcusu , yeni saç stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından takımlarından DG 'da forma giyen , 'in Urla ilçesine ailesinin yanına gitmişti.

Hemen hemen her gün bireysel idman yaparak bunu sosyal medya hesabından paylaşan deneyimli futbolcu Öztekin, bugün de sosyal medya hesabından yeni saç stilini paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Saçını sıfıra vuran tecrübeli oyuncunun yeni stili büyük etkileşim alırken, takipçilerinin çoğu Öztekin'in yeni stilini beğendi.

Öte yandan Yasin Öztekin bu sezon Sivasspor'da 12 resmi maça çıktı. 2 kez gol sevinci yaşayan Öztekin, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Öztekin 588 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.


  1. 11.04.2020
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