‘Kafa karıştıranlar var’
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Emre Kılınç ve Mert Hakan ile devam etmek isteriz ama kafalarını karıştıranlar var” diyerek sert çıktı.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz önemli açıklamalar yaptı. Sporaktif'e konuşan Otyakmaz, "Rüya gibi bir ilk yarı geçirdik ve tarihimizde 3'üncü kez devreyi lider bitirdik. İkinci yarıda ise avantajlı bir fikstüre girmişken koronavirüs belası musallat oldu. Antalyaspor maçına çıkarken, oyuncularımız bu salgından fazlasıyla etkilendi. Belki de tarihimizin en kötü maçını oynadık. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreç boyunca tüm taraftarlardan evde kalmalarını istiyorum" dedi.
Takımın gözde isimlerinden Emre Kılınç ve Mert Hakan'la ilgili de konuşan Otyakmaz, "Emre ve Mert'e, 'Sözleşmeniz boyunca takım için elinizden geleni yapın. Kalmak isterseniz teklifimiz hazır. Biz devam etmek isteriz' dedik. Henüz cevap gelmedi. Kafalarını karıştıranlar var" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki sezon da Rıza Çalımbay ile devam edeceklerini belirten Otyakmaz, "Salgından sonra bütçelerde olacak daralma, mali yapımız nedeniyle bizi teğet geçecek" diyerek sözlerini noktaladı.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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