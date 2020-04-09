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09 Nisan 2020, Perşembe
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Yiğidolar’dan 100 bin TL destek

Yiğidolar’dan 100 bin TL destek

'ın corona virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize " sloganıyla başlattığı 'na destekte bulundu.

'ın corona virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize " sloganıyla başlattığı 'na destekte bulundu. Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör , Valisi Salih Ayhan'a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira katkıda bulunan yönetimine, teknik heyetine ve futbolculara teşekkür eden Vali Ayhan, Sivasspor'un Sivas Vefa Sosyal Destek Grubu'na da gıda kolisi desteği sağladığını belirtti.
  1. 9.4.2020
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