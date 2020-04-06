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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Sivasspor Mert Hakan Yandaş: Özledik

: Özledik

Mert Hakan Yandaş: Özledik

DG ’un başarılı oyuncusu , hesabından yaptığı paylaşımda futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alındı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, 'un başarılı futbolcusu , hesabından futbola duyduğu özlemle ilgili paylaşımda bulundu.
Yandaş, Sivasspor formalı bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Elbet bir gün döneceğiz, yeniden hep beraber sevineceğiz. Bu böyle yarım kalmayacak. Sivasspor, yarım kalan hikayemiz için.. Özledik"

  1. 06.04.2020
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