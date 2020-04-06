Mert Hakan Yandaş: Özledik
DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbola duyduğu özlemi dile getirdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alındı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından futbola duyduğu özlemle ilgili paylaşımda bulundu.
Yandaş, Sivasspor formalı bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Elbet bir gün döneceğiz, yeniden hep beraber sevineceğiz. Bu böyle yarım kalmayacak. Sivasspor, yarım kalan hikayemiz için.. Özledik"
- 06.04.2020
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