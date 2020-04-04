Mert Hakan Yandaş minik yeğeniyle çalışıyor
Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, corona virüsü salgını sonrası lige verilen aradan çalışmalarını evinde sürdürüyor. Sivas ekibi, sosyal medya hesabından minik yeğeniyle birlikte çalışmalarına devam eden 25 yaşındaki futbolcunun görüntülerini paylaşarak "Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarını evinde sürdürüyor." notunu düştü.
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