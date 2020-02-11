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11 Şubat 2020, Salı
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'dan 'ye 2 maç men

PFDK'dan Sivassporlu Isaac Cofie'ye 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (), , ve 'a para cezası uygularken, 'yi 2 karşılaşmadan men etti.

(AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (), Demir Grup Sivasspor'un Ganalı oyuncusu Isaac Cofie'ye 2 maç men cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, çeyrek final ilk maçında Fraport-TAV maçında kırmızı kart gören Cofie'nin 2 maç ceza aldığı belirtildi.

Kurulun, geçen hafta oynanan kupa maçlarından dolayı GMG Kırklarelispor'a 29 bin, ve 'a 9'ar bin, ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2 bin 500'er lira para cezası verdiği ifade edildi.

Ayrıca, 3. Lig ekibi Cizrespor'un kulüp başkanı Maruf Sefinç'e sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

  1. 11.02.2020
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