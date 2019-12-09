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10 Aralık 2019, Salı
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Afganistanlı Eyoub - maçını izleyecek

Afganistanlı Eyoub Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleyecek

Resmen bir aşığı olan Afganistanlı küçük taraftar , ’ın daveti üzerine Sivas’a gelerek hafta sonu Sivasspor ile arasında oynanacak maçı izleyecek.

lideri sevgisi, Sivas'ta kendini hissettirirken ülke sınırlarını da aştı. Bu kapsamda 'da yaşayan küçük memleketi Kabil'de teknik yönetmen Sivaslı Serkan Durmaz'ın hediye ettiği Sivasspor formasının ardından Sivasspor'a ilgi göstermeye başladı. Kendisine izletilen Sivasspor maçlarını sıkı takip eden Turkman, ailesi ile birlikte Sivasspor'un başarısında mutlu oluyor, sevinç görüntüleri de sosyal medya da yer alıyordu. Sıkı Sivasspor hayranı Eyoub Mohammad Turkman'i geçtiğimiz aylarda , Sivas Radyo Televizyonu aracılığı ile Sivas'a Sivasspor'un maçına davet etti.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Afganistan'dan 'a gelen Eyoub Mohammad Turkman ve ailesi Perşembe günü de Sivas'ta gezme fırsatı elde edecek. Pazar günü ise DG Sivasspor- maçını da tribünden izleyecek olan Eyoub Mohammad Turkman ve ailesi bir hafta boyunca Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuğu olarak Sivas'ta misafir edilecek.

  1. 10.12.2019
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