Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 5. randevuda - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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ile 5. randevuda

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 5. randevuda

, 'in 14. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda ile karşılaşacak. İki takım, bu müsabakayla birlikte 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Bu önemli Geride kalan 13 haftada kırmızı-beyazlılar, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 27 puanla zirvede yer alırken, temsilcisi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puan elde ederek 7. sırada kendine yer buldu.

5. RANDEVU
DG ile , yarın 'de 5. kez karşı karşıya gelecekler. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan 4 maçın 2'sinden Sivasspor, 1'inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Söz konusu mücadelelerde Sivasspor 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Sivasspor ve Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış ve maç 2-0 kırmızı-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 sezonu
Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0
Malatyaspor: 1 - Sivasspor: 0

2018-2019 sezonu
Malatyaspor: 4 - Sivasspor: 4
Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0

ÇALIMBAY'IN, SERGEN YALÇIN İSTATİSTİĞİ
Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılaştığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Sivasspor Rıza Çalımbay, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Çalımbay, bu maçların hepsinden 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK YATABARE
Bu zorlu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, Yatabare'nin yerine Kone'yi sahaya sürecek.

DÜDÜK ÜMİT ÖZTÜRK'TE
Malatyaspor-Sivasspor karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Yalçın Taşkınfurat'ın dördüncü hakem olacağı mücadelede VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev alacak.
  1. 06.12.2019
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