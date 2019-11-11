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11 Kasım 2019, Pazartesi
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4 gün izinli

Sivasspor 4 gün izinli

’in 11. haftasında sahasında ’u Emre Kılınç ve ’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan ’da futbolculara 4 gün izin verildi.

A Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 'da 'da İzlanda ve 17 Kasım'da ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılara 4 gün izin verdi.

D.G. Sivasspor, ligin 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te İstikbal Mobilya Kayserispor ile Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadelenin hazırlıklarına 14 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde başlayacak.

  1. 11.11.2019
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