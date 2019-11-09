Sivasspor 2-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 20'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken; üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Konya temsilcisi 13 puanla 11. sırada kaldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.
32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
58'inci dakikada Ziya'nın soldan içeriye çevirdiği topu Yatabare indirdi. Arka direkte Emre düzeltip sert vurdu, savunmada Diagne'nin elle müdahalesi sonrası hakem Mete Kalkavan yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha önce VAR incelemesiyle pozisyon öncesinde ofsayt olduğu belirlendi. Hakem penaltı kararı sonrası Diagne'ye gösterdiği sarı kartı da iptal etti.
69'uncu dakikada Shengelia'nın ceza alanı dışından şutu az farkla dışarı gitti.
78'inci dakikada Konyaspor'da Shengelia, ikili mücadelede Ziya'nın yüzüne vurduğu darbe sonucunda ikinci sarı kart ve sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
80'inci dakikada sağ kanatta Traore'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç, uzak mesafeden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.
83'üncü dakikada sol kanatta Ziya'nın pasında ceza alanına giren Erdoğan yerden vurdu, direk dibinden kaleci Serkan kornere çeldi.
89'uncu dakikada bu kez sağ kanatta topla buluşan Hakan Arslan, ceza alanı dışından çok sert vurdu, yan direğe de çarpan top kaleci Serkan'ın solundan filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- 09.11.2019
- Güncelleme: 09.11.2019 19:40
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Sivasspor 2-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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