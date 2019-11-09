Sivasspor 2-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 20'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken; üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Konya temsilcisi 13 puanla 11. sırada kaldı.



Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.



32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.



35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.



58'inci dakikada Ziya'nın soldan içeriye çevirdiği topu Yatabare indirdi. Arka direkte Emre düzeltip sert vurdu, savunmada Diagne'nin elle müdahalesi sonrası hakem Mete Kalkavan yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha önce VAR incelemesiyle pozisyon öncesinde ofsayt olduğu belirlendi. Hakem penaltı kararı sonrası Diagne'ye gösterdiği sarı kartı da iptal etti.



69'uncu dakikada Shengelia'nın ceza alanı dışından şutu az farkla dışarı gitti.



78'inci dakikada Konyaspor'da Shengelia, ikili mücadelede Ziya'nın yüzüne vurduğu darbe sonucunda ikinci sarı kart ve sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



80'inci dakikada sağ kanatta Traore'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç, uzak mesafeden sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.



83'üncü dakikada sol kanatta Ziya'nın pasında ceza alanına giren Erdoğan yerden vurdu, direk dibinden kaleci Serkan kornere çeldi.



89'uncu dakikada bu kez sağ kanatta topla buluşan Hakan Arslan, ceza alanı dışından çok sert vurdu, yan direğe de çarpan top kaleci Serkan'ın solundan filelerle buluştu: 2-0.



Karşılaşma ev sahibi Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.