''Emre Kılınç'tan Hagi golü''

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükselen Yiğidolar'da Emre Kılınç jeneriklik bir gole imza attı. İşte o anlar ve sosyal medyada Emre Kılınç yankısı...

9 Kasım 2019 Cumartesi 20:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





