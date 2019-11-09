''Emre Kılınç'tan Hagi golü'' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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''Emre Kılınç'tan Hagi golü''

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükselen Yiğidolar'da Emre Kılınç jeneriklik bir gole imza attı. İşte o anlar ve sosyal medyada Emre Kılınç yankısı...
9 Kasım 2019 Cumartesi 20:22
''Emre Kılınç'tan Hagi golü''

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

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''Emre Kılınç'tan Hagi golü''

Yiğidolar bu galibiyetle puanını 21'e yükselterek maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

''Emre Kılınç'tan Hagi golü''

Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç mücadelenin 80. dakikasında jeneriklik bir gole imza attı.

İşte o anlar ve mücadeleden kareler...

''Emre Kılınç'tan Hagi golü''

Görüntüler BeIN Sports'dan alınmıştır...

''Emre Kılınç'tan Hagi golü''
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