''Emre Kılınç'tan Hagi golü''

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükselen Yiğidolar'da Emre Kılınç jeneriklik bir gole imza attı. İşte o anlar ve sosyal medyada Emre Kılınç yankısı...
9 Kasım 2019 Cumartesi 20:22
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Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
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Yiğidolar bu galibiyetle puanını 21'e yükselterek maç fazlası ile liderliğe yükseldi.
Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç mücadelenin 80. dakikasında jeneriklik bir gole imza attı.