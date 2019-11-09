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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Kılınç imzayı atıyor!

Emre Kılınç imzayı atıyor!

Demir Grup 'da transferin iki gözde ismi Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileniyor. devlerinin hedefinde olan iki isim için, Sivasspor Başkanı harekete geçti.

'de 14 yabancı sayısı önümüzdeki sezonlardan itibaren düşürülmeye hazırlanırken, yerli futbolcular artık daha da kıymete binecek. 'da özellikle göze batan iki genç isim var: Mert Hakan Yandaş ile Kılınç...

4 büyükler şimdiden bu iki futbolcu için sıraya girdi. Çünkü hem Mert'in hem de Emre'nin sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor.

Sivasspor Yönetimi ise 1994 doğumlu iki oyuncu için devreyi beklemeden harekete geçti. Başkan , Sivasspor'un her iki yerli yıldızıyla da uzun süreli kontrat yapmayı hedefliyor. Oyuncularla görüşmeler başlarken, Ocak ayı gelmeden imzaların atılması hedefleniyor.

SİVASSPOR'U SIRTLIYORLAR
Her iki kanatta görev yapabilen Emre Kılınç, forma giydiği 8 lig maçında 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken, orta sahanın merkezinde oynayan Mert Hakan ise 10 lig karşılaşmasının hepsinde sahada yer aldı ve takımına 3 gollük katkı sağladı.

  1. 09.11.2019
  2. Güncelleme: 09.11.2019 12:07
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