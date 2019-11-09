Emre Kılınç imzayı atıyor!
Demir Grup Sivasspor'da transferin iki gözde ismi Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileniyor. Süper Lig devlerinin hedefinde olan iki isim için, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz harekete geçti.
Süper Lig'de 14 yabancı sayısı önümüzdeki sezonlardan itibaren düşürülmeye hazırlanırken, yerli futbolcular artık daha da kıymete binecek. Sivasspor'da özellikle göze batan iki genç isim var: Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç...
4 büyükler şimdiden bu iki futbolcu için sıraya girdi. Çünkü hem Mert'in hem de Emre'nin sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor.
Sivasspor Yönetimi ise 1994 doğumlu iki oyuncu için devreyi beklemeden harekete geçti. Başkan Mecnun Otyakmaz, Sivasspor'un her iki yerli yıldızıyla da uzun süreli kontrat yapmayı hedefliyor. Oyuncularla görüşmeler başlarken, Ocak ayı gelmeden imzaların atılması hedefleniyor.
SİVASSPOR'U SIRTLIYORLAR
Her iki kanatta görev yapabilen Emre Kılınç, forma giydiği 8 lig maçında 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken, orta sahanın merkezinde oynayan Mert Hakan ise 10 lig karşılaşmasının hepsinde sahada yer aldı ve takımına 3 gollük katkı sağladı.
- 09.11.2019
- Güncelleme: 09.11.2019 12:07
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Emre Kılınç imzayı atıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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