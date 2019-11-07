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08 Kasım 2019, Cuma
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'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Demir Grup , 'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

VALİ AYHAN'DAN ZİYARET

Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenmanı ziyaret ederek Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir süre sohbet etti.

Futbolculara elleriyle baklava ikram eden Ayhan, kırmızı-beyazlı ekibin maçında galip geleceğine inandığını söyledi.

Sivasspor'un ligde liderlik koltuğuna oturmasını arzuladığını belirten Ayhan, "Stadyumda 12. adam rolünü oynamak istiyoruz. Minik Yiğidolar ile takımımızın arkasındayız, desteğimizi vurgulamak için geldik. Heyecanınıza ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 08.11.2019
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