Yeni lider Sivasspor - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Yeni lider Sivasspor

Yeni lider

Yeni lider Sivasspor

'de 11. haftanın cumartesi günü lideri oldu. 'u konuk eden Yiğidolar, ilk yarıda Hakan, Fatih, ve Mert ile gole yaklaştı fakat 'yı geçemedi. Konuk ekip, silik bir görüntü çizdi. Yiğidolar, 78’de 10 kişi kalan ’yı 80’de , 89’da Hakan’la geçti. Maç fazlasıyla zirveye kuruldu.

'da Shengelia 75 ve 78'de gördüğü kartlar nedeniyle atıldı. 80'de Traore'nin pasında Kılınç çok uzaklardan muhteşem vurdu: 1-0. 89'da , fileleri sarsarak Yiğidolar'ı rahatlattı. Kırmızıbeyazlılar, maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Sivas son üç lig maçını da kazanmayı başarırken; Konya, 4 maçtır galip gelemiyor (3M, 1B).

  1. 10.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni lider Sivasspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN