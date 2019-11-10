Yeni lider Sivasspor

Konya'da Shengelia 75 ve 78'de gördüğü kartlar nedeniyle atıldı. 80'de Traore'nin pasında Emre Kılınç çok uzaklardan muhteşem vurdu: 1-0. 89'da Hakan Arslan, fileleri sarsarak Yiğidolar'ı rahatlattı. Kırmızıbeyazlılar, maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Sivas son üç lig maçını da kazanmayı başarırken; Konya, 4 maçtır galip gelemiyor (3M, 1B).