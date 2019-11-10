Yeni lider Sivasspor
Süper Lig'de 11. haftanın cumartesi günü lideri Sivasspor oldu. Konyaspor'u konuk eden Yiğidolar, ilk yarıda Hakan, Fatih, Fernando ve Mert ile gole yaklaştı fakat Serkan Kırıntılı'yı geçemedi. Konuk ekip, silik bir görüntü çizdi. Yiğidolar, 78’de 10 kişi kalan Konya’yı 80’de Emre, 89’da Hakan’la geçti. Maç fazlasıyla zirveye kuruldu.
Konya'da Shengelia 75 ve 78'de gördüğü kartlar nedeniyle atıldı. 80'de Traore'nin pasında Emre Kılınç çok uzaklardan muhteşem vurdu: 1-0. 89'da Hakan Arslan, fileleri sarsarak Yiğidolar'ı rahatlattı. Kırmızıbeyazlılar, maç fazlasıyla zirveye kuruldu. Sivas son üç lig maçını da kazanmayı başarırken; Konya, 4 maçtır galip gelemiyor (3M, 1B).
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Yeni lider Sivasspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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