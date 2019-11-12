"Hedefimiz var"

Süper Lig'de milli araya lider giren Sivas, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde adeta şaha kalktı. Bu başarıyı iki kulvarda da sürdürmek istediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, transfer müjdesi verdi. Rıza Çalımbay, "Ligde bulunduğumuz konum şu anda iyi. Önemli olan bu başarımızı ligin sonuna kadar sürdürmek. Bu da kolay bir iş değil. Devre arasında mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. Hem ligde hem de kupada büyük hedeflerimiz var. Şu anda lideriz fakat rakiplerimizin çok iyi kadroları var" ifadelerini kullandı.

EMRE VE MERT AYRILABİLİR

Sivas'ta sergiledikleri performansla dikkat çeken Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın transferi konusunda da açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Mütevazı bir takımız. Mert Hakan ve Erdoğan Yeşilyurt elimizde olan oyunculardı biz de bu oyuncuları değerlendirdik. İki isim de takımımızın yeni transferi oldu. Emre ve Mert Hakan'la yönetimimiz sözleşme uzatmak için konuşuyor. Sezon sonunda ayrılabilirler de. Emre ve Mert Hakan'a da bundan dolayı kızmamak lazım. Biz iki oyuncuyu da iyi motive etmeye çalışıyoruz" dedi.