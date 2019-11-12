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12 Kasım 2019, Salı
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"Hedefimiz var"

"Hedefimiz var"

Lider Sivas'ın hocası , iki kupaya da göz dikti: "Önemli olan bu başarımızı lig sonuna kadar sürdürmek. Devre arasında mutlaka gerekiyor. Hem lig hem kupada büyük hedeflerimiz var."

Süper Lig'de milli araya lider giren Sivas, Teknik Direktör yönetiminde adeta şaha kalktı. Bu başarıyı iki kulvarda da sürdürmek istediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, müjdesi verdi. Rıza Çalımbay, "Ligde bulunduğumuz konum şu anda iyi. Önemli olan bu başarımızı ligin sonuna kadar sürdürmek. Bu da kolay bir iş değil. Devre arasında mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. Hem ligde hem de kupada büyük hedeflerimiz var. Şu anda lideriz fakat rakiplerimizin çok iyi kadroları var" ifadelerini kullandı.

EMRE VE MERT AYRILABİLİR

Sivas'ta sergiledikleri performansla dikkat çeken Emre Kılınç ve 'ın transferi konusunda da açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Mütevazı bir takımız. Mert Hakan ve Erdoğan Yeşilyurt elimizde olan oyunculardı biz de bu oyuncuları değerlendirdik. İki isim de takımımızın yeni transferi oldu. Emre ve Mert Hakan'la yönetimimiz sözleşme uzatmak için konuşuyor. Sezon sonunda ayrılabilirler de. Emre ve Mert Hakan'a da bundan dolayı kızmamak lazım. Biz iki oyuncuyu da iyi motive etmeye çalışıyoruz" dedi.

  1. 12.11.2019
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