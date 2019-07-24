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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sivasspor Mustapha Yatabare'yi transfer etti

ekiplerinden Demir Grup , 'yi renklerine bağladı. Demir Grup Sivasspor, son olarak 'da forma giyen 33 yaşındaki Malili forvet Mustapha Yatabare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Fransa'nın Breuvais takımında başlayan tecrübeli futbolcu sırasıyla SC Amiens B, Villemomble Sports, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp, , Montpellier, ve son olarak geçen yıl Konyaspor'da forma giydi.

Yatabare geçen yıl 29 maçta forma giyerken 5 gol atıp 3 asist yaptı.

  1. 24.07.2019
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