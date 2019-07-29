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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Yeniden Hurmacı

Yeniden Hurmacı

, sezon sonunda gönderdiği ’yla ’ın isteğiyle bir kez daha anlaştı. Özer geçen sezon 12 maçta 1 gol 3 asistle oynadı.

Transferde sessiz ve derinden ilerleyen 'un, eski oyuncusu 'yla el sıkıştığı iddia edildi. 'ın talebi üzerine 32 yaşındaki on numarayla temas kuran Yiğido'nun, prensipte anlaştığı bildirildi. Geçen sezonun devre arasında geldiği Sivas'ta 12 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan Özer, sözleşmesi bitince ayrılmıştı. Tecrübeli oyuncu, yeni sezona Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yaz kampında hazırlanıyordu.
  1. 29.7.2019
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