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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Sivasspor 1-1 Ajax

Sivasspor 1-1 Ajax

2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren kamptaki ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax ile karşılaştı. Mücadelenin 90 dakikası karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, , Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, , Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Yedeklerde ise; Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Volkan Eğri, Enes Çınar, Samet Yeşil, Samet Öztoprak, Serhiy Rybalka ve Arouna Kone yer aldı.

Ajax teknik direktörü Erik ten Hag; Varela, Mazraoui, Magallan, Pierie, Tagliafico, Schöne, Eiting, Ekkelenkamp; Labyad, Huntelaar ve Lang 11'iyle maça başladı.

Mücadelenin ilk yarısında dakikalar 38'i gösterirken Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Ajax atağında 74. dakikada Huntelaar attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı izledi. Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile bir araya geldi. Çalımbay ile bir süre sohbet eden tecrübeli teknik adam, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
  1. 29.07.2019
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