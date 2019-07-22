İşte son yiğido
İddialı bir kadroyla sezona başlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, İtalyan 10 numara Pasquato'nun transferinde büyük yol katetti, imzaların atılması an meselesi
333 MAÇ, 60 GOL, 52 ASİST
Menajerler aracılığıyla Sivasspor'a önerilen İtalyan 10 numara için teknik direktör Rıza Çalımbay'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Teknik kapasitesiyle öne çıkan tecrübeli futbolcu, duran toplardaki başarısıyla la dikkat çekiyor. Profesyonel kariyerinde 12 farklı takım ile 333 resmi karşılaşmaya çıkan Cristian Pasquato, bu müsabakalarda 60 kez rakip fileleri havalandırırken, 52 de asist yaptı.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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