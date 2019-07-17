Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, sağlık kontrolünden geçti - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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ve , sağlık kontrolünden geçti

Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, sağlık kontrolünden geçti

futbolcularından ve , 'da sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren 'da ve sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılan futbolcular ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
  1. 18.07.2019
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