Sivas'la hedefe gidelim

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 4 Eylül Stadyumu'nda çok sayıda taraftarın katılımıyla imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Sivas memleketidir. Sivasspor kulübüdür. 1967'de Kayseri maçına gitmek için babasının ardından ağlayacak derecede Sivassporlu olduğunu biliyoruz. Büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi. Çalımbay ise, "Sivas'tan ilk teklif geldiğinde inanılmaz heyecanlanmıştım. Sivas'ı çalıştırmak hayalimdi. 2.5-3 yıl yönetimle güzel bir grafik çizdik. Gelmek üzere ayrıldık. Kısmet de bugüneymiş. Görüşmemizde hedefe gidelim dedim. 'Biz zaten hedefi seçtiğimiz için seni seçtik' dediler" diye konuştu. 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 1 yıllık yaptıkları sözleşme konusunda, "Bir önceki sözleşme de 1 yıllıktı. Ancak 3 yıl Sivasspor'da kalmıştım" değerlendirmesinde bulundu.