Sivas'la hedefe gidelim
Sivasspor'a 1 yıllık imza atan Rıza Çalımbay, “Görüşmede ‘hedefe gidelim’ dedim. ‘Biz zaten hedefi seçtiğimiz için seni seçtik’ dediler” diye konuştu.
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 4 Eylül Stadyumu'nda çok sayıda taraftarın katılımıyla imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Sivas memleketidir. Sivasspor kulübüdür. 1967'de Kayseri maçına gitmek için babasının ardından ağlayacak derecede Sivassporlu olduğunu biliyoruz. Büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi. Çalımbay ise, "Sivas'tan ilk teklif geldiğinde inanılmaz heyecanlanmıştım. Sivas'ı çalıştırmak hayalimdi. 2.5-3 yıl yönetimle güzel bir grafik çizdik. Gelmek üzere ayrıldık. Kısmet de bugüneymiş. Görüşmemizde hedefe gidelim dedim. 'Biz zaten hedefi seçtiğimiz için seni seçtik' dediler" diye konuştu. 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 1 yıllık yaptıkları sözleşme konusunda, "Bir önceki sözleşme de 1 yıllıktı. Ancak 3 yıl Sivasspor'da kalmıştım" değerlendirmesinde bulundu.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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