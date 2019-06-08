Sivas'la hedefe gidelim
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'la hedefe gidelim

Sivas'la hedefe gidelim

'a 1 yıllık imza atan , “Görüşmede ‘hedefe gidelim’ dedim. ‘Biz zaten hedefi seçtiğimiz için seni seçtik’ dediler” diye konuştu.

, ile 4 Eylül Stadyumu'nda çok sayıda taraftarın katılımıyla imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan , " memleketidir. Sivasspor kulübüdür. 1967'de maçına gitmek için babasının ardından ağlayacak derecede Sivassporlu olduğunu biliyoruz. Büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi. Çalımbay ise, "Sivas'tan ilk teklif geldiğinde inanılmaz heyecanlanmıştım. Sivas'ı çalıştırmak hayalimdi. 2.5-3 yıl yönetimle güzel bir grafik çizdik. Gelmek üzere ayrıldık. Kısmet de bugüneymiş. Görüşmemizde hedefe gidelim dedim. 'Biz zaten hedefi seçtiğimiz için seni seçtik' dediler" diye konuştu. 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 1 yıllık yaptıkları sözleşme konusunda, "Bir önceki sözleşme de 1 yıllıktı. Ancak 3 yıl Sivasspor'da kalmıştım" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 8.6.2019
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