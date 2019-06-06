Rıza Çalımbay Sivasspor'da! – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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Rıza Çalımbay Sivasspor'da!

Geçen sezon ’u çalıştıran 56 yaşındaki başarılı , 2010- 13 yılları arasında görev yaptığı Yiğido’yla anlaştı. İmza töreni yarın yapılacak.

, arayışlarında mutlu sona ulaştı. Son haftalarda ligde kalmayı garantileyen ve 'nın ayrılığı sonrasında yardımcılığını yapan mevcut teknik direktör Hakan Keleş'le devam etmeme kararı alan kırmızıbeyazlılar, daha önce de takımda görev yapan 'la her konuda anlaştı. Son olarak 'yı çalıştıran ve başarısız olduğu gerekçesi ile 13. haftada 17 puan topladığı yeşil-beyazlılardan gönderilen Çalımbay'la yarın resmi imzalar atılacak.

KARİYERİNDEKİ 15. TAKIMI OLDU
2001'den bu yana teknik direktörlük yapan, 'taki futbolculuğu döneminde '' lakabını alan Rıza Çalımbay, daha önce 'ta da görev yapmıştı. 56 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyerinde en çok çalıştığı takım da yine Sivasspor. Çalımbay, 2010-13 arasında çalıştığı Yiğido'da 117 maça çıktı. Yiğido'da 45 galibiyet, 29 beraberlik ve 43 mağlubiyet elde etti. Daha önce 14 takımda görev alan Rıza Çalımbay, 15. teknik direktörlüğüne Sivas'ta başlayacak.

Rıza? Çalımbay, 'yle başladığı teknik adamlık kariyerinde , A.Gücü, , Beşiktaş, Osmanlı, , Mersin İY, , , ve Konya'da görev aldı.

  1. 6.6.2019
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