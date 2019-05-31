Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi!
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor'da Çalımbay dönemi!

'da Çalımbay dönemi!

Sivasspor'da Çalımbay dönemi!

ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'ı getirmek için harekete geçti.

Son olarak Konyaspor'da görev yapan 'un gündeminde. Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Çalımbay'ın, Sivasspor ile son detayları görüşerek imza atması bekleniyor.
  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 16:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'da Çalımbay dönemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN