Sivasspor Doğu Derbisi'nde Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti
09 Haziran 2019, Pazar
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'nde Yeni 'yı 2-0 mağlup etti

Sivasspor Doğu Derbisi'nde Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti

’nde Yeni ’yı ağırlayan ve Douglas ’ın golleriyle 3 puana uzandı.

, 25. haftanın açılış maçında Yeni 'yı 2-0 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Seyircisi önünde maça etkili başlayan Yiğidolar, 35. dakikada Özer'in ortasında 'un kafa golüyle ''nde 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Özer bir kez daha ortaladı, kale sahasında Douglas, çaprazdan sert bir vuruşla Farnolle'yi mağlup etti: 2-0.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
İkinci yarıda her iki ekibin de gol çabalarına kaleciler Tolgahan ve Farnolle izin vermeyince karşılaşma 2-0 Sivasspor'un galibiyetiyle sona erdi. Seyircisi önünde 3 hafta sonra 3 puna uzanan Sivasspor, 34 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Ligde son 7 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

'GOL YEMEDEN GALİBİYET GÜZEL'
Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş, 8 Mart 'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, "Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir maç oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
Sivasspor, 3 haftalık galibiyet özlemini Malatya karşısında dindirdi.

BULUT: BAZI SORUNLAR VAR
Sivas'tan eli boş dönen Malatyaspor'da teknik direkttör Erol Bulut, "İçimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da Malatya'ya dönünce konuşup halledeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.


  1. 9.3.2019
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