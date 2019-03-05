Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligde son üç maçta aldıkları kötü sonuçları unutturmak istediklerini söyledi.
Hakan Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde deplasmanda uzatmanın son dakikasında yedikleri golle Bursaspor'a 3-2 kaybettiklerini anımsattı.
Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya kolay gelmedik, iyi galibiyetlerle, iyi sonuçlar alarak geldik. Güçlü bir takımız ve güçlü bir camiayız." dedi.
Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:
"Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını, tekrar önümüze bakacağımızı ve hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum. Buraya iyi bir form grafiğiyle geldik, iyi şeyler yaparak geldik. Birkaç tane form düşüklüğü tabi ki olacak. Bunları çabuk atlatmanın çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Malatyaspor maçıyla bunlara son veririz ve tekrar çıkışa geçeriz."
Keleş, takımda forvet oyuncuları Muhammet Demir, Arouna Kone ve Hugo Vieira'nın sakatlıklarının bulunduğunu anımsatarak, "Şuan forvetsiziz, içeriden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kone'yi yetiştirmeye çalışıyoruz, zor ama bakalım inşallah çözeriz." ifadelerini kullandı.
Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Arouna Kone, Muhammet Demir ve Hugo Vieira katılmadı.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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Çok yaşa Türkiye
Toplam 2
Yorum
baksoy Sen neymişsin be ONAZİ seni mum ile arıyoruz orta saha kayıp topu kesecek adam yok takımda senden başka maalesef ?
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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