Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz"
05 Mart 2019, Salı
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Sivasspor Teknik Direktörü "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz"

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz"

Teknik Direktörü , Evkur ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligde son üç maçta aldıkları kötü sonuçları unutturmak istediklerini söyledi.

, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde deplasmanda uzatmanın son dakikasında yedikleri golle 'a 3-2 kaybettiklerini anımsattı.

Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya kolay gelmedik, iyi galibiyetlerle, iyi sonuçlar alarak geldik. Güçlü bir takımız ve güçlü bir camiayız." dedi.

Ligde Evkur ile yapacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını, tekrar önümüze bakacağımızı ve hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum. Buraya iyi bir form grafiğiyle geldik, iyi şeyler yaparak geldik. Birkaç tane form düşüklüğü tabi ki olacak. Bunları çabuk atlatmanın çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Malatyaspor maçıyla bunlara son veririz ve tekrar çıkışa geçeriz."

Keleş, takımda forvet oyuncuları , ve 'nın sakatlıklarının bulunduğunu anımsatarak, "Şuan forvetsiziz, içeriden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kone'yi yetiştirmeye çalışıyoruz, zor ama bakalım inşallah çözeriz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

'in 25. haftasında 8 Mart Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Arouna Kone, Muhammet Demir ve Hugo Vieira katılmadı.

  1. 05.03.2019
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