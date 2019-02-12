Yiğido tam gaz! – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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tam gaz!

Yiğido tam gaz!

Ligde üst sıralara tırmanma çabasındaki kırmızı-beyazlılar, ’nin biri penaltıdan attığı iki golle kazandı. 6 haftadır kazanamayan Akhisar’ın tek sayısını ise Josue attı.

, dün sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü. 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Yiğidolar, 4. dakikada golü buldu. Diabate'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 13'te Rybalka'nın kornerinde Bjarsmyr'in kafa vuruşunu kaleci Fatih çıkardı. 39'da Cocalic'in kafasında top az farkla auta çıktı ve devre 0-0 berabere bitti. 50'de Akhisar Cikalleshi ile 51'de Sivas Rybalka ile gole yaklaştı.

ZİYA 88'DE KIZARDI
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakem , VAR'dan gelen uyarıyla Akhisarspor'lu Cikalleshi'nin topa ceza alanı içinde elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltıyı verdi. Atışı kullanan Kone kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 74'te 'in kafasını Fatih son anda çıkardı. 88'de hakem Ziya'nın ceza sahasında Onur'a yaptığı faule 'VAR'a giderek penaltı düdüğünü çaldı. Ziya ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Atışı kulanan Josue maçın skorunu belirledi: 2-1.

HAKAN KELEŞ'LE ŞAHA KALKTI
'nın yerine göreve gelen teknik direktör Hakan Keleş ile Sivasspor 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. ve deplasmanlarından 6 puan çıkararak zirve yarışındaki gidişata ayar çeken Yiğidolar'ın hocası Keleş, "Erken bulduğumuz gol, oyun olarak bizi rahatlattı" diye konuştu.

  1. 12.2.2019
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