Yiğido tam gaz!

Sivasspor, dün sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü. 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Yiğidolar, 4. dakikada golü buldu. Diabate'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Kone kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 13'te Rybalka'nın kornerinde Bjarsmyr'in kafa vuruşunu kaleci Fatih çıkardı. 39'da Cocalic'in kafasında top az farkla auta çıktı ve devre 0-0 berabere bitti. 50'de Akhisar Cikalleshi ile 51'de Sivas Rybalka ile gole yaklaştı.



ZİYA 88'DE KIZARDI

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakem Ali Palabıyık, VAR'dan gelen uyarıyla Akhisarspor'lu Cikalleshi'nin topa ceza alanı içinde elle müdahale ettiğini tespit etti ve penaltıyı verdi. Atışı kullanan Kone kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 74'te Muhammet Demir'in kafasını Fatih son anda çıkardı. 88'de hakem Ziya'nın ceza sahasında Onur'a yaptığı faule 'VAR'a giderek penaltı düdüğünü çaldı. Ziya ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Atışı kulanan Josue maçın skorunu belirledi: 2-1.



HAKAN KELEŞ'LE ŞAHA KALKTI

Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen teknik direktör Hakan Keleş ile Sivasspor 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarından 6 puan çıkararak zirve yarışındaki gidişata ayar çeken Yiğidolar'ın hocası Keleş, "Erken bulduğumuz gol, oyun olarak bizi rahatlattı" diye konuştu.