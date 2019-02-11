Evinde Yiğido

Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Akhisar'ı konuk edecek Sivasspor, çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğido, evinde oynadığı 10 maçta 4 kez galip gelirken, 5 beraberlik aldı. İç sahada sadece Kasımpaşa'ya yenilen kırmızı-beyazlılar, evinde son 8 maçta kaybetmedi. Diğer maçta ise 6 maçtır puan yüzü görmeyen Ankaragücü, 3'te sıfır çeken Kasımpaşa'yı ağırlayacak.