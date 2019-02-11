Evinde Yiğido
Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Akhisar'ı konuk edecek Sivasspor, çıkışını sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Akhisar'ı konuk edecek Sivasspor, çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğido, evinde oynadığı 10 maçta 4 kez galip gelirken, 5 beraberlik aldı. İç sahada sadece Kasımpaşa'ya yenilen kırmızı-beyazlılar, evinde son 8 maçta kaybetmedi. Diğer maçta ise 6 maçtır puan yüzü görmeyen Ankaragücü, 3'te sıfır çeken Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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