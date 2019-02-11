Evinde Yiğido – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Evinde Yiğido

Evinde Yiğido

'de 21. haftanın kapanış maçında Akhisar'ı konuk edecek , çıkışını sürdürmek istiyor.

'de 21. haftanın kapanış maçında Akhisar'ı konuk edecek , çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğido, evinde oynadığı 10 maçta 4 kez galip gelirken, 5 beraberlik aldı. İç sahada sadece 'ya yenilen kırmızı-beyazlılar, evinde son 8 maçta kaybetmedi. Diğer maçta ise 6 maçtır puan yüzü görmeyen Ankaragücü, 3'te sıfır çeken Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

  1. 11.2.2019
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