Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.