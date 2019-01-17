Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
17 Ocak 2019, Perşembe
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Sivasspor'da maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

'in 18. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

ile Demir Grup Sivasspor, 20 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

  1. 17.1.2019 18:36
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