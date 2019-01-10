Sivasspor'da Kone'den performans sözü
İlk devrede etkisiz kalan Fildişili, Robinho’nun ayrılığı sonrası bambaşka bir Kone sözü verdi.
Sivas'ta Arouna Kone, ilk yarıda 15 maçta sadece 4 gol katkısı sağlarken, istikrarsız görüntüsüyle geçen sezonki performansını mumla arattı. 35 yaşındaki Fildişili yıldız, 2. yarıda bambaşka bir Kone sözü verdi. Kone, "Özel hayatımda bir şok yaşadım. Konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı katkı sağlayamadım. Robinho da gitti. Üzerime düşen vazifeyi yapacağım, takım abisi olarak takıma sahip çıkacağım. Umarım 2. devrede farklı bir Kone ortaya çıkacak" diye konuştu. Öte yandan Yiğido, Arnavutluk'tan Partizani ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Sivasspor'da Kone'den performans sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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