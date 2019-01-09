Sivasspor'dan Ada harekatı!
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'dan Ada harekatı!

Sivasspor'dan Ada harekatı!

’in verdiği transfer müjdesi sonrasında işaret ettiği isimlerin; ’den forvet Moreno ve Leicester’dan Diabate olduğu öğrenildi.

Takımın yıldızı Robinho'yu lider 'e satan Sivas, yerini doldurmak için transfere hız verdi. Bu transferin şifrelerini ise verdi. Başarılı çalıştırıcının, "5 kişi ile yollarımızı ayırdık. Gidenlerin yerini aynı şekilde oyuncularla tamamlamak zorundasınız. 5 oyuncu almak zorundayız. Robinho çapında İngiltere Premier Lig'den 2 oyuncu alacağız" dediği isimlerin; Fenerbahçe'nin ilgilendiği Leicester'da forma giyen 23 yaşındaki Fousseni Diabate ile M.City'de oynayan 22 yaşındaki Marlos Moreno olduğu öğrenildi. Kontratı 2022'de sona erecek Malili Diabate için İngilizlerle kiralık transferi konusunda önemli mesafe kat edildiği iddia edildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor. Kolombiyalı forvet Moreno'nun ise kontratı 2021'de bitiyor. Kiralık gönderildiği Brezilya ekibi Flamengo'dan dönen genç futbolcu, 8 kez Kolombiya Milli Takımı'nda boy gösterdi ve 1 gol attı. Flamengo'da oynadığı 26 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

  1. 9.1.2019
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