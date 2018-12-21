Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
21 Aralık 2018, Cuma
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kafilesi İstanbul'a gitti

Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Demir Grup , İstanbul'a gitti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

Takım kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

, , Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Douglas, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Carl Medjani, , , Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Emre Kılınç, Robinho, Zoro Cyriac, Erdoğan Yeşilyurt, , .

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçı, Türk Telekom Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

  1. 21.12.2018 18:46
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