Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, geleceğiyle ilgili A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki sambacı, "Gelmeden önce Brezilyalı futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Türkiye hakkında onlardan bilgi aldım. Burada mutluyum. Basit bir hayatım var. Evden antrenmana, antrenmandan eve. Umarım önümüzdeki dönemde ortak bir yol bulunur ve Sivas'ta uzun yıllar kalırım" dedi. Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Robinho, "F.Bahçe şu anda pek parlak durumda görünmüyor. Ancak forması bile bu lig için yeterli" ifadelerini kullandı.