Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da dönemi!

    Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi!

    Demir Grup , teknik direktörlük görevine 'in getirildiğini duyurdu.

    Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.

    Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.

    Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak."

    Hakan Keleş kimdir?

    8 Ocak 1972 tarihinde 'da dünyaya gelen , Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi oldu. Keleş, sırasıyla; , Şekerspor, Ankaragücü, ve Dardanelspor formaları giydi. kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur kulüp bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

    1. 19.11.2018 15:57
    2. Güncelleme: 19.11.2018 16:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN