Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi!
Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.
Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.
Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.
Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak."
Hakan Keleş kimdir?
8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur kulüp bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
- 19.11.2018 15:57
- Güncelleme: 19.11.2018 16:31
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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Galatasaray'dan Younes Belhanda açıklaması: "6 hafta..."
Toplam 1
Yorum
abc ozan kabak nasil defanstaki eksiklerden oynamaya basladiysa. simdi göbekte de celil ve yunus zamani
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Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisinde kale kimin?
Toplam 1
Yorum
aaa uğurcanla olacak iş değil
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