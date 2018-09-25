Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda gruplar halinde değişimli olarak minyatür kale maç oynanırken, son bölümde taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Sakatlıkları bulunan Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut antrenmana katılmadı, Zoro Cyriac ise takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 25.9.2018 18:54
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 4
Yorum
bjk advers Butakımda senin ve Oğuzhan gibi futbola bir zerre kadar akıl katamayan futbolcular varken buraya kazanmaya gelmiştik laflarını daha çok duya
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Ersun Yanal İstanbul’da
Toplam 1
Yorum
FB 1907 NE ERSUNU GELSİN AYKUT A VERİN TAKIMI İSTEDİĞİ ÜÇ TRANSFERİ YAPIN SONRA İZLEYİN NELER OLUYOR
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Şenol Güneş: Diri Ljajic'ten beklentimi bulamadım
Toplam 11
Yorum
bjk advers OYNATTIĞIN SAÇMA SAPAN FUTBOLDAN SONRA ARTIK AÇIKLAMALARINDA DA SAÇMALAMAYA BAŞLAMIŞSIN ELİNDE LJAJİC VARKEN OĞUZHAN OYNUYOR YA ! HAYRET !
Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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