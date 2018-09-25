Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'u konuk edecek hazırlıklarına başladı

    Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı

    'in 7. haftasında 'u konuk edecek hazırlıklarına başladı.

    Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    İdmanda gruplar halinde değişimli olarak minyatür kale maç oynanırken, son bölümde taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

    Sakatlıkları bulunan Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve antrenmana katılmadı, Zoro Cyriac ise takımdan ayrı çalıştı.

    Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25.9.2018 18:54
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