Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip kara yoluyla Trabzon'a gitti.

Yarın yapacağı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak olan Sivasspor'un, kampa gireceği belirtildi.

