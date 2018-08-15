Demir Grup Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    kafilesi 'a gitti

    Demir Grup Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti

    'in 2. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak 'a gitti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te deplasmanda ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip kara yoluyla 'a gitti.

    Yarın yapacağı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak olan Sivasspor'un, kampa gireceği belirtildi.

    1. 15.8.2018 16:21
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