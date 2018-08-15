Demir Grup Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor Trabzon'a gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip kara yoluyla Trabzon'a gitti.
Yarın yapacağı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak olan Sivasspor'un, kampa gireceği belirtildi.
- 15.8.2018 16:21
-
Ünal Karaman: "Şampiyon olmadan bırakmam"
Toplam 14
Yorum
TFF son zamanlarda duyduğum en komik laf amma güldüm be çok yaşa emi ünal hoca
-
Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
Toplam 22
Yorum
temel dogru fb nin elenmesine cok sevindim cünkü türkiyede sangi fb baska takim yok iyi oldu
-
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Toplam 8
Yorum
Ahmet hehehe..Adamsınnnnnnn
Demir Grup Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.