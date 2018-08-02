Tamer Tuna: "Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz" – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    : "Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz"

    Tamer Tuna: "Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz"

    Teknik Direktörü , "Sivas'taki hazırlıklarımız oldukça iyi geçti. Lige kadar olan kısımda da bu hazırlıkların sonuçlarını almak istiyoruz. Başlangıçlar her şeyden önemli. Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz" dedi.

    ekiplerinden 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kondisyon ve pas çalışması yapıldı. Tam kadro gerçekleştirilen idmanda futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Demir Grup Sivasspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında cumartesi günü 4 Eylül Stadyumu'nda 2'nci Lig ekibi ile karşılaşacak.

    "LİGE İYİ SONUÇLARLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
    Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tamer Tuna lig hazırlıklarının iyi geçtiğini belirterek, "Başlangıçtan bu zamana kadar hem hedeflerim hem de düşüncelerimin lige dayalı olduğunu biliyoruz. O yüzden bir aylık süreçte çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Sivas'taki hazırlıklarımız da oldukça iyi geçti. Lige kadar olan kısımda da bu hazırlıkların sonuçlarını almak istiyoruz. Başlangıçlar her şeyden önemli. Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz. Bu süreci de iyi geçirelim sezon sonuna kadar. Tabii ki transfer periyodu, oyuncularımızın bu zamana kadar ve geçen seneden gelen hem takım olarak, hem de pozisyon olarak neler katabiliriz, neleri geliştirebiliriz, onlara yoğunlaşmıştık. Artık Alanyaspor maçı ile başlangıcımızı iyi yapmak istiyoruz. Aramıza katılan oyuncular oldu. Katılacak olan arkadaşlar var ve çalışmalar devam ediyor. Kanat, forvet ve stoper ihtiyacımız var. Oldukça iyi bir seviyedeyiz. Lig başlayana kadar daha da iyi bir seviyeye ulaşacağız. Sivasspor'un hem kendi adına hem Sivas şehri adına hem de markası adına bugüne kadar gösterdiği başarıları yukarılara taşımak için mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koyacak bir takım var" dedi.

    1. 2.8.2018 19:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tamer Tuna: "Lige iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN