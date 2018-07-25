Demir Grup Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı. Kırmızı beyazlıların bu sabah Bolu'da kamp yaptığı otele gelen Aydın Karabulut takım arkadaşları ile tanışarak tebrikleri kabul etti. 25 Ocak 1988'de Berlin'de dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Aydın Karabulut, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda da kırmızı-beyazlı formayı giymişti. Orta sahanın solunda görev yapan Aydın Karabulut, kariyerinde 263 maça çıkarken 25 kez gol sevinci yaşadı.
- 25.7.2018 10:32
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Demir Grup Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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