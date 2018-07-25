Demir Grup Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'u kadrosuna kattı

    Demir Grup Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı

    ekiplerinden geçen sezon forması giyen ile anlaşmaya vardı.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren geçen sezon forması giyen ile anlaşmaya vardı. Kırmızı beyazlıların bu sabah 'da kamp yaptığı otele gelen Aydın Karabulut takım arkadaşları ile tanışarak tebrikleri kabul etti. 25 Ocak 1988'de 'de dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Aydın Karabulut, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda da kırmızı-beyazlı formayı giymişti. Orta sahanın solunda görev yapan Aydın Karabulut, kariyerinde 263 maça çıkarken 25 kez gol sevinci yaşadı.

    1. 25.7.2018 10:32
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