Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ile Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.