Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ile Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 17.7.2018 15:22
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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