Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'da hazırlıkları

    Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

    takımlarından , hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör yönetiminde çalıştı. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda kaleciler , Ali Şaşal Vural ile Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 17.7.2018 15:22
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