Sivasspor'da teknik kadro belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Tamer Tuna'nın ekibinde görev alacak yardımcı antrenörlerin belli olduğu bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Erol Malkoç, Mehmet Ak, Can Güçer, Hakan Keleş ve geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin teknik kadrosunda bulunan Yunus Kaya yapacak.
Sivasspor'da Cengiz Recepi kondisyoner, Taner Tarımer ise analist olarak görev alacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Özden Öngün de kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.
- 3.7.2018 10:18
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Sivasspor'da teknik kadro belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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