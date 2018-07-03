Sivasspor'da teknik kadro belli oldu – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'da teknik kadro belli oldu

    Sivasspor'da teknik kadro belli oldu

    ekiplerinden Demir Grup 'da, teknik direktör 'nın ekibinde görev alacak yardımcı antrenörlerin belli olduğu bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Erol Malkoç, Mehmet Ak, Can Güçer, Hakan Keleş ve geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin teknik kadrosunda bulunan Yunus Kaya yapacak.

    'da Cengiz Recepi kondisyoner, Taner Tarımer ise analist olarak görev alacak.

    Kırmızı-beyazlı ekipte Özden Öngün de kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.

    1. 3.7.2018 10:18
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