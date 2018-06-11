Sivas’tan Denizli’ye – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’tan Denizli’ye

    Sivas’tan Denizli’ye
    transfer çalışmaları sürerken, kadrosunda da yapılanmaya gidiyor. Yiğido'da sözleşmesi biten 'yle yolları ayrılırken, tecrübeli stoperin 1. Lig'de 'yü teknik direktörlüğe getiren Denizlispor'la görüştüğü öğrenildi. Ganalı futbolcu, Özköylü'nün 'tan eski öğrencisi.
    1. 11.6.2018
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