Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Robinho ve Sergio Rochet'in yedek kalmasının sosyal medyada çok konuşulduğunu belirtmesi üzerine Aybaba, "Biz bu oyuncular ile yaşıyoruz. Sosyal medyada ki arkadaşlar da sosyal medyada yaşıyor. Uyuşamıyoruz bir türlü onlar odada biz burada anlaşamıyoruz" şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında takım olarak iyi oynadıklarını kaydeden Aybaba, "Oyunun genelinde de iyi oynadılar. Biz ligin en az bütçeli takımıyız. Süper Lig tecrübesi olan oyuncumuz bile yok doğru düzgün. Her türlü eleştiriyi kabul ediyoruz ama Sivasspor taraftarı kendi oyuncusunu ıslıklamamalı. Bu takımın geldiği yer çok önemli. Nereden geldiklerini biliyorlar. Oraya gidince geri gelmek çok zor. Bu kadar mücadele edip, bir şeyleri iyi yapmış takıma hep birlikte sahip çıkacağız ki önündeki maçlarda buraya yakışır bir şeyler yapsınlar. Böyle yaparsak ilk önce oyuncuyu daha sonra da takımı kaybederiz" dedi.
Bir gazetecinin Robinho ve Sergio Rochet'in yedek kalmasının sosyal medyada çok konuşulduğunu belirtmesi üzerine Aybaba, "Biz bu oyuncular ile yaşıyoruz. Sosyal medyada ki arkadaşlar da sosyal medyada yaşıyor. Uyuşamıyoruz bir türlü onlar odada biz burada anlaşamıyoruz" şeklinde konuştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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