Şimdi sıra Fenerbahçe'de
Kırmızı-beyazlıların hocası Samet Aybaba, net konuştu: Burada şampiyonluk adayı 3 takımı yendik. Bu da 4.’sü olacak. Rakibin eksikleri üzerine çalışıyoruz ve farklı Konya yenilgisini unutturacağız
AYBABA UMUT SAÇTI
"O maçtan ders çıkartılması gerekiyor. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık onlara bakıyoruz ve çoğu şeyi yanlış yaptık. Alttaki takımları ilgilendiren maçlarda biraz daha dirençli, biraz daha oyuna konsantre olup maçı kazanmaya yönelik oyun oynamalıyız. Fenerbahçe son haftalarda deplasmanlarda disiplinli, iyi oynayan bir takım. İyi sonuçlar alıyorlar. Ancak biz bu maçı kazanıp, farklı Konyaspor yenilgisini unutturacağız."
ANADOLU'DA ZİRVEDE
Sivasspor, geride kalan 28 hafta sonunda sahasında en fazla puan toplayan Anadolu ekibi oldu. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından iç saha puan durumunda 27 puanla 5. sırada yer alıyor. Samet Aybaba'nın öğrencileri, taraftarı önünde oynadığı 14 maçın 8'ini kazanırken, 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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