Şimdi sıra Fenerbahçe'de – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Şimdi sıra 'de

    Şimdi sıra <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de

    Kırmızı-beyazlıların hocası , net konuştu: Burada şampiyonluk adayı 3 takımı yendik. Bu da 4.’sü olacak. Rakibin eksikleri üzerine çalışıyoruz ve farklı Konya yenilgisini unutturacağız

    Sivasspor Teknik Direktörü , bu hafta konuk edecekleri Fenerbahçe'ye şans tanımadı. Taraftarları önünde sırasıyla Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yendiklerini hatırlatan Aybaba, "Burada şampiyonluk adayı 3 takımı yendik. İnşallah Fenerbahçe 4.'sü olacak. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Rakiplerimizin eksikleri üzerine çalışıyoruz. Bunu kendi lehimize çevirip, 3 puanı alan taraf olmayı planlıyoruz" dedi. Geçtiğimiz hafta 5-0 mağlup oldukları Konyaspor maçını da unutturmak istediklerini söyleyen tecrübeli hoca, sözlerini şöyle tamamladı:

    AYBABA UMUT SAÇTI
    "O maçtan ders çıkartılması gerekiyor. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık onlara bakıyoruz ve çoğu şeyi yanlış yaptık. Alttaki takımları ilgilendiren maçlarda biraz daha dirençli, biraz daha oyuna konsantre olup maçı kazanmaya yönelik oyun oynamalıyız. Fenerbahçe son haftalarda deplasmanlarda disiplinli, iyi oynayan bir takım. İyi sonuçlar alıyorlar. Ancak biz bu maçı kazanıp, farklı Konyaspor yenilgisini unutturacağız."

    ANADOLU'DA ZİRVEDE
    Sivasspor, geride kalan 28 hafta sonunda sahasında en fazla puan toplayan Anadolu ekibi oldu. Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve 'nin ardından iç saha puan durumunda 27 puanla 5. sırada yer alıyor. 'nın öğrencileri, taraftarı önünde oynadığı 14 maçın 8'ini kazanırken, 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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